Negociador europeu do Brexit diz que regras da UE se aplicam para transição

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou nesta segunda-feira que as regras do bloco para a Grã-Bretanha se aplicarão sem exceção até o período de transição do Brexit, previsto para 2019.

"A totalidade dos regulamentos da União Europeia, a execução, as condições financeiras, a supervisão, tudo o que será mantido durante este período, sem exceção", afirmou Barnier.

As declarações vieram depois que ele informou os ministros da UE sobre o estado das negociações de Brexit.

Para o ministro britânico para o Brexit, David Davis, qualquer compromisso com os pagamentos pendentes no orçamento da UE terá de estar claramente vinculado a uma futura relação política e comercial. "Honraremos os compromissos assumidos durante o período de nossa adesão", disse.

As estimativas dos montantes que a Grã-Bretanha ainda teria de pagar na UE divergem de 20 bilhões a 100 bilhões de euros. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários