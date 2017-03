Negociações sobre Síria acabam sem resultados claros em Genebra

As negociações de paz em Genebra estão chegando ao fim sem um resultado claro ou mesmo uma nova data para uma nova rodada, afirmou hoje um ds líderes da oposição no país, Nasr el-Hariri.

Falando a jornalistas, El-Hariri afirmou que, apesar disso, as negociações foram mais produtivas do que encontros anteriores. Uma das conversas, relatou, teria abordado a transição política, algo que não havia acontecido até então.

As discussões foram feitas com a presença do enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, que quer convencer os grupos de oposição e o governo a negociarem uma solução para o conflito, que dura seis anos. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários