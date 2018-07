Negociações entre Reino Unido e UE são retomadas nesta segunda-feira

As negociações de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) serão retomadas nesta segunda-feira e seguirão até quinta-feira, informou o governo do Reino Unido.

Na semana passada, o governo do Reino Unido publicou o Livro Branco, documento com detalhes sobre seu plano em relação à futura relação econômica com a União Europeia (UE), após saída do bloco, pedindo pelo livre comércio no setor de bens e alimentos com o bloco.

O documento sugere novos arranjos institucionais para monitorar a nova parceria e resolver disputas, citando precedentes internacionais como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) e a própria associação da UE com a Ucrânia. Segundo o governo de Londres, as propostas permitem que o país consiga novos acordos comerciais.