Negociações entre governo venezuelano e oposição terminam sem acordo

A nova rodada de negociações entre o governo da Venezuela e líderes da oposição terminou sem acordo, mas o diálogo deve ser retomado em janeiro.

O representante do governo, Jorge Rodrigues, disse que as conversas foram "construtivas" e expressou esperanças de que se chegará a um acordo.

Já o líder da oposição, Luis Florido, disse que são necessários mais debates, mas descreveu o tom das negociações como "positivo".

As conversas dividiram a oposição venezuelana, com alguns argumentando que isso legitima um governo que manda com impunidade e não deveria haver negociações. Fonte: Associated Press.