Negociações entre EUA e China recomeçam em 28 de março em Pequim

A Casa Branca confirmou a viagem à China do representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para dar continuidade às negociações comerciais bilaterais.

Em comunicado, o governo americano afirma que as reuniões ao alto escalão começarão em 28 de março em Pequim. Além disso, a nota acrescenta que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, será recebido em Washington no dia 3 de abril.