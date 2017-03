Negociações do Brexit não serão fáceis, afirma ministro da Alemanha

O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, afirmou nesta quarta-feira esperar que as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia sejam difíceis, uma vez que os membros restantes deverão lutar para manter boas relações com os britânicos ao mesmo tempo em que defendem a integração do bloco e do mercado interno.

"As negociações certamente não serão fáceis para ambos os lados", afirmou o alemão. "O Reino Unido continua nosso vizinho e vice-versa. Precisamos um do outro e devemos fazer de tudo para manter uma relação amigável no futuro".

A prioridade da Alemanha durante as negociações é manter o resto do bloco unido e "não apenas preservar os feitos de integração da UE, mas avançar e preparar os membros para novas tempestades", acrescentou.

Segundo Martin Schaefer, porta-voz do ministério de Relações Exteriores, o prazo de negociações é "apertado" e o objetivo mais importante é chegar a uma separação ordeira e que minimize as incertezas para o cidadãos e empresas dos estados membros. "Às vezes, nos perguntamos se Londres realmente entendeu as consequência que isto terá para a economia britânica", acrescentou.

A Associação de Bancos da Alemanha também soou pessimista em relação ao prazo estipulado pelo Tratado de Lisboa. Segundo o presidente da entidade, Hans-Walter Peters, "as quatro liberdades fundadoras... são um pré-requisito para o acesso ao mercado comum e não são negociáveis", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

