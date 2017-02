Negociações de paz na Síria intermediadas pela ONU recomeçam após 10 meses

Negociações de paz na Síria sob tutela da Organização das Nações Unidas (ONU) foram retomadas em Genebra, 10 meses depois do acordo se desfazer por causa da escalada dos conflitos no país devastado pela guerra.

O enviado da ONU à Síria, Staffan de Mistura, convocou a primeira reunião matinal com a delegação do governo sírio, liderada por Bashar al-Ja'aafari, nesta quinta feira.

Espera-se que ele se encontre com Nasr Hariri, um membro sênior do maior grupo de oposição, a Coalizão Nacional Síria.

Delegados da oposição estão chegando a Genebra desde quarta-feira e alguns realizaram reuniões noturnas para se prepararem para as negociações.

Esta é a quarta rodada de negociações desde o início do ano passado. As negociações estão acontecendo em meio a uma trégua frustrada e duramente conquistada pela Turquia e a Rússia, que apoiaram partes opostas na guerra civil que já dura seis anos. Fonte: Associated Press.

