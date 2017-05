Negociação rápida e variedade são atrativos em feira de imóveis na Capital

O campo-grandense terá, entre os dias 26 e 28 de maio, a oportunidade de comprar a casa própria durante a 14º Feira de Imóveis e Oportunidades, promovida pelo Secovi MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Caixa Econômica Federal. A tradicional feira será realizada no Norte Sul Plaza e traz em um único lugar nove imobiliárias, incorporadoras e construtoras que oferecerão imóveis a partir de R$ 100 mil.

Para o presidente do Secovi MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul) Marcos Augusto Netto, o setor de imóveis segue sempre em movimento, “a compra da casa própria ocupa ainda o topo da lista de conquistas do brasileiro”, resume Netto. A afirmação é confirmada por pesquisas de comportamento do consumidor, uma delas foi divulgada recentemente pela Fecomércio MS.

Entre os entrevistados para a pesquisa realizada no Estado, constatou-se que 8,4% deles comprometeram a renda com financiamento da casa própria. “Esse ano, depois de todas as indefinições políticas e econômicas, as pessoas retomaram a confiança no mercado e decidiram que é hora de voltar a investir em imóveis”, explica Marcos Augusto Netto.

Netto reforça que os fatores que contribuem para esse cenário é a oferta de produtos certos para o mercado da Capital e o financiamento. “Imóveis de programas como “Minha Casa, Minha Vida” são o grande destaque do evento e consequentemente os mais procurados pelos visitantes. Temos estoque, então grande parte dos imóveis já estão prontos para morar, também teremos imóveis na planta”, explica Netto.

Agilidade na compra

Um objetivo é que as negociações começadas na Feira de Imóveis e Oportunidades tenham uma resposta rápida. Por isso, já no local do evento as empresas atuam como correspondentes bancários da Caixa. Isso significa que já receberão toda a documentação necessária (RG, CPF, comprovante de renda, declaração do imposto de renda e carteira de trabalho) para o financiamento e fazem o cadastro do comprador e recebem a resposta da Caixa. “A pessoa que decidir comprar o imóvel na Feira já sai de lá com o processo encaminhado e só vai até a agência para assinar o contrato. O que torna a compra ágil e menos burocrática” resume o presidente do SECOVI MS.

Sobre as linhas de financiamento, a Caixa Econômica vai oferecer durante o evento todas as linhas de crédito do banco para a aquisição da casa própria. “A Feira é o nosso primeiro contato com esse comprador, então teremos uma equipe da Caixa presente no evento para prestar esclarecimentos sobre as linhas de financiamento, o processo de compra e documentação necessária”, explica Ubiratan Rebouças Chaves, gerente regional da construção Civil da Caixa em Mato Grosso do Sul.

As linhas de crédito funcionam da seguinte maneira, a partir do momento que o comprador encontra o imóvel desejado o corretor faz a simulação do financiamento, ali ele visualiza o valor da primeira à última parcela da compra. O que viabiliza o planejamento familiar e diminui assim a inadimplência.

Serviço:

14ª Feira de Imóveis e Oportunidades

Data: 26 a 28 de maio de 2017

Local: Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Horário: Sexta e Sábado: 10:00 às 22:00h / Domingo: 12:00 às 20:00h

Empresas participantes: MRV, Vanguard, Ksafácil, Nova Cap, Kzafort, RG Engenharia, Grupo Hedge, Brdu e Tecol.

