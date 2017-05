Negociação do Brexit será impossível sem emoções sob controle, diz Tusk

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, rechaçou a acusação da premiê do Reino Unido, Theresa May, sobre a suposta interferência de Bruxelas na próxima eleição britânica. Segundo Tusk, um acordo bem-sucedido para a saída do Reino Unido da UE, o chamado Brexit, será impossível se os dois lados deixarem "as emoções fora do controle". Tusk advertiu que as negociações sobre o tema serão "difíceis o suficiente como já estão".

"Se começarmos a discutir antes mesmo que elas comecem, isso ficará impossível", afirmou o ex-premiê da Polônia. "Há muito em jogo para se deixar as emoções fora de controle. Nós precisamos manter em mente que, a fim de ter sucesso, precisamos hoje de discrição, moderação, respeito mútuo e do máximo de boa vontade."

As declarações, embora tenham como alvo em parte a premiê britânica, pareciam também voltadas para os vazamentos das discussões por fontes da UE. A tensão piorou após um jantar na semana passada entre May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em Londres. Fontes da UE disseram à imprensa depois do evento que o governo de Londres tinha objetivos que não eram realistas para as conversas sobre o Brexit. Fonte: Dow Jones Newswires.

