Navio de patrulha do Japão e barco da Coreia do Norte sofrem acidente

Um navio de patrulha da Agência Pesqueira do Japão chocou-se hoje (7) com um barco de pesca norte-coreano.

Uma autoridade informou que o navio japonês estava pedindo que o barco pesqueiro da Coreia do Norte deixasse a zona econômica exclusiva do Japão.

As duas embarcações navegavam no Mar do Japão, a 350 quilômetros da província de Ishikawa.

Ainda segundo autoridades, o barco da Coreia do Norte teria afundado, e 20 membros da tripulação foram lançados ao mar.

A tripulação norte-coreana resgatada será levada para o Japão para ser interrogada.

A pesca ilegal de lula tem sido reportada na área nos últimos anos. A agência pesqueira vem tentando intensificar as medidas para combater a atividade.

Apenas no mês passado, 40 embarcações norte-coreanas foram apreendidas por autoridades da Rússia sob suspeita de caça na área do Mar do Japão, que faz parte do território russo.