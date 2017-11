Navio de bandeira filipina derrama óleo no Porto de Santos

Um navio de bandeira filipina derramou óleo bunker (combustível) no mar do Porto de Santos, litoral paulista, na madrugada do domingo, 5.

Segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), o incidente ocorreu às 2h30, durante o abastecimento do navio Golden Trade II atracado no cais do Armazém 38, pela barcaça TWB-250.

Equipes da Codesp, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e a Capitania dos Portos de São Paulo compareceram ao local para investigação e acompanhamento dos trabalhos.

Em nota, a Codesp informou que o Plano de Emergência Individual do terminal portuário da Caramuru, para o qual o navio estava operando, foi acionado por meio da empresa Hidroclean, com apoio da Ocean Safer e Alpinas Briggs, que tenta reduzir o impacto ambiental, utilizando barreiras de absorção.

Segundo o texto, os trabalhos de limpeza continuam no casco do navio, defensa de amarração e estuário, não sendo possível, ainda, precisar o volume de produto vazado.

Duas inspeções realizadas nesse domingo e nesta segunda-feira, 6, nas regiões próximas de Conceiçãozinha, Ponta da Praia, Ponte Edgar Perdigão, Praia do Góes e Sangava ainda não encontraram vestígios do produto vazado.