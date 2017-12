Naufrágio com barco de pesca deixa 13 mortos e 2 desaparecidos na Coreia do Sul

Ao menos 13 pessoas morreram e outras duas pessoas desapareceram neste domingo após um barco de pesca se chocar contra um navio de carregamento e naufragar, informou a Guarda Costeira da Coreia do Sul. Sete pessoas foram resgatadas com vida. Um dis desaparecidos é o capital do barco.

A embarcação de pesca, de 9,8 toneladas, levava 22 pessoas quando houve a colisão com o navio de carregamento, de 336 toneladas, que não sofreu danos. O acidente ocorreu na cidade portuária de Incheon.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ordenou que as autoridades enviem tanto helicópteros como aviões para ajudar nos resgates. Outros 19 barcos da Guarda Costeira e cinco aeronaves foram enviadas à região.

A Coreia do Sul sofreu grandes acidentes marítimos nos últimos anos, como o naufrágio de uma balsa em 2014, que causou a morte de mais de 300 pessoas. Fonte: Associated Press.