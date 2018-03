Natura Tododia apresenta a nova linha Flor de Lis

A nova linha Flor de Lis traz 5 lançamentos em texturas suaves e diferenciadas que nutrem, hidratam e perfumam com uma fragrância fresca e delicada com toque aveludado das pétalas de flor de lis - Divulgação

Tododia é a marca que mais entende as necessidades da pele do corpo da brasileira e desenvolveu uma linha com fórmulas inéditas para sentir e envolver o corpo por inteiro, desde o banho. A nova linha Flor de Lis traz 5 lançamentos em texturas suaves e diferenciadas que nutrem, hidratam e perfumam com uma fragrância fresca e delicada com toque aveludado das pétalas de flor de lis, prologando a gostosa sensação do banho.

“A fórmula exclusiva com alta concentração de óleos 100% vegetais, que têm maior afinidade com a pele, permite melhor absorção dos nutrientes necessários para reequilibrá-la ao longo de todo o dia”, explica Claudia Pinheiro, diretora de Marketing de Cuidados Pessoais da Natura.