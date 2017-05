Natura sugere rituais à base de óleo para deixar a pele, e até o cabelo, instantaneamente mais bonitos

Ao contrário do que se imagina, o óleo, tratado como vilão por muitas mulheres, pode ser o produto curinga que você procura para o seu nécessaire. Além de versátil, a textura penetra rapidamente na pele ou nos fios de cabelo e promove um resultado imediato. A Natura possui um portfólio completo de cuidados com o cabelo, rosto e corpo e que não deixam a sua pele oleosa.

Veja as sugestões de rituais abaixo:

Durante o banho

Aqui estão a maioria dos produtos em óleo da Natura. Entre eles, o Ekos Óleo Trifásico de Maracujá (R$ 59,90), o tradicional Óleo Sève (R$ 74,90) e o Tododia Sabonete Líquido em Óleo Noz Pecã (R$ 39,80). Além de deixarem um cheirinho gostoso na pele, esses óleos dão a sensação imediata de maciez e hidratação no corpo. Ideal para serem usados no inverno, quando a hidratação deve ser intensa e, se possível, combinados a hidratantes em creme logo depois do banho.

Para hidratar as mãos e cutículas

Quando combinado com a Polpa hidratante para mãos da linha, o Ekos Óleo Concentrado de Castanha (R$ 59,50) – lançamento da Natura – intensifica o poder de nutrição da pele. Ele contém ômegas 6 e 9 e é 20x mais concentrado, estimulando a produção de proteínas até as camadas mais profundas da pele, protegendo contra as agressões externas e melhorando a elasticidade.

Sugestão:

P?ingue duas gotas do produto e misture com a porção a ser distribuída pelas mãos.

Atenção aos fios





As Cápsulas Capilares Fortificantes Natura Plant (R$ 38,80) são ideias para dar um choque de vitalidade aos fios durante o dia, enquanto o Óleo Nutrição e Brilho Plant (R$ 44,20) faz parte de uma linha completa de tratamento dos fios enriquecida com exclusivo complexo de óleos nutritivos (óleo de noz pecã, macadâmia e gergelim) que proporciona nutrição, restauração profunda e brilho aos fios, sem pesar. O spray pode ser usado como pré-shampoo com a máscara da linha ou como finalizador. Ele atua na blindagem do fio – forma uma capa protetora selando e reduzindo os danos; efeito verniz – cabelos com 72% mais brilho; ação anti-frizz - fios 3x mais disciplinados e resistentes à umidade; e reparo de pontas duplas – 80% menos pontas duplas.

Todos os produtos citados acima podem ser encontrados por meio de uma Consultora Natura, na Rede Natura (rede.natura.net) ou nas Lojas próprias da Natura, em São Paulo.

Veja Também

Comentários