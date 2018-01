Natura apresenta coleção exclusiva de maquiagem e acessórios para arrasar no Carnaval

Cores, ousadia e muito brilho são as propostas da marca para criação de looks inéditos - Divulgação

Aquarela se inspirou na alegria, nas cores e na ousadia do Carnaval brasileiro para lançar, em edição limitada, uma coleção de 11 produtos de maquiagem e acessórios que vão deixar seu look e sua folia ainda mais contagiantes. Além de novas cores e texturas de batons, a coleção traz tintas cremosas, purpurina, cílios postiços, molde para tatuagens e até um nécessaire-pochete para levar seus makes e pertences para a rua.

Não existe regra! No Carnaval vale qualquer inspiração para compor seu look e cair na folia. Para começar a maquiagem, o lançamento traz duas opções de Cílios Postiços: um com purpurina Prata e outro com cristais Dourados. Para brilhar na avenida, use e abuse dos três tons de Sombra Purpurina, junto com o Primer para Olhos Multibenefício, que garante ótima fixação e duração do produto.

Ainda na preparação do look, o Molde para Tattoo oferece 6 desenhos exclusivos como abacaxi, asas e boca, para fazer tatuagens temporárias com a Metal Tint, uma tinta cremosa à prova d’água e de longa duração, ou até com o combo Primer + Purpurina. Nos lábios, o Batom Multiefeito vem em duas variações: Glitter e Holográfico!

Para arrematar o look, a coleção de edição limitada traz o Nécessaire & Pochete em formato de boca. Além do acessório estar em alta, é ótimo para quem vai se jogar nos bloquinhos de rua e quer retocar o brilho.