Natal suspende circulação de ônibus pelo segundo dia

Dois ônibus e uma delegacia foram atacados no Rio Grande do Norte na madrugada desta sexta-feira (20). De acordo com a Secretaria de Defesa Social do estado, já são 34 ocorrências envolvendo fogo – princípio de incêndio ou incêndio consumado – em veículos e prédios públicos. Com isso, a circulação de transporte urbano em Natal foi suspensa pelo segundo dia seguido.

O ataque aos ônibus ocorreu por volta de 2h da manhã. A secretaria informou que três homens usaram coquetel molotov para incendiar os veículos, que estavam na garagem da empresa Reunidas, localizada na Zona Norte de Natal. Na manhã de hoje, o local será periciado e câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações.

Em Caicó, no interior do estado, a Delegacia da Mulher também foi atacada com um coquetel molotov. A ocorrência foi registrada por volta de 1h da manhã e, segundo a Defesa Social, uma sala ficou danificada.

Os ataques ocorrem desde a tarde de quarta-feira (18), depois que o governo anunciou a transferência de 220 presos do presídio estadual de Alcaçuz, onde detentos de duas facções – Primeiro Comando da Capital (PCC) e Sindicato do Crime – travam um confronto sangrento há sete dias.

Depois da primeira onda de incêndios, as empresas de ônibus urbano decidiram, em conjunto com os rodoviários, suspender a circulação de veículos em Natal na quinta-feira. O serviço seria normalizado nesta sexta, mas os novos ataques fizeram os sindicatos da Empresas de Transporte Urbano e dos Rodoviários voltarem atrás e deixarem os ônibus na garagem.

O clima na cidade é de apreensão. Na chegada da reportagem da Agência Brasil à cidade, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faziam uma blitz na BR-403 e abordaram o táxi com lanternas. Eles fizeram um breve interrogatório sobre a origem e a finalidade da viagem e explicaram que o trabalho nas rodovias é um reforço por causa da crise penitenciária.

Na garagem onde os ônibus foram queimados, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual fazia a segurança do local. A empresa não permitiu que a imprensa tivesse acesso ao local nesta manhã.

Intervenção no presídio

Ainda de acordo com a Secretaria de Defesa Social, o governador vai se reunir na manhã de hoje, na sede do governo, no bairro de Lagoa Nova, com os secretários da pasta e o de Justiça e Cidadania para tratar da crise penitenciária. Está previsto também o início da intervenção da Polícia Militar no presídio de Alcaçuz.

Ainda nesta sexta-feira as Forças Armadas devem desembarcar para auxiliar na crise realizando varreduras e inspeções no sistema penitenciário. A previsão de chegada é entre o fim da manhã e o início da tarde de hoje.

