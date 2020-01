Nas férias, senador Nelsinho Trad consegue quase R$ 2 milhões da União

Senador no gabinete do ministro Mandetta nesta quarta-feira (15) - Foto: Divulgação/Assessoria

Mesmo com o recesso parlamentar, o senador Nelsinho Trad (PSD) esteve nesta semana em Brasília para conseguir a liberação de mais recursos federais ao Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje (16), anunciou que Costa Rica recebeu R$ 1,8 milhão da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) para obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município e terá mais R$ 7,2 milhões. Ontem (15), obteve do Ministério da Cidadania R$ 155 mil para aquisição de equipamentos ao município de Douradina. “Nós, aqui, trabalhando para que as cidades de MS possam se desenvolver”, comentou o senador Nelsinho Trad.

O parlamentar começou o ano com a liberação de quase R$ 2 milhões nesta primeira quinzena de 2020. No ano passado, conquistou R$ 78, 5 milhões de recursos federais liberados de emendas de exs-parlamentares que foram apresentadas de 2013 até 2017 e estavam paradas nos ministérios.

Para 2020, as expectativas do parlamentar são ainda mais otimistas. “Já temos R$ 172, 9 milhões empenhados, o que significa o compromisso de que serão pagos. Desses valores, R$ 22,1 milhões já foram repassados pelo Ministério da Saúde. Então, teremos R$ 150,8 milhões da União para atender projetos como melhorias das estradas e restauração da BR-262”, explicou.



Projetos empenhados

-Restauração da Br-262;

-Manutenção de estradas;

-Pavimentação e serviços de drenagem para Jardim Noroeste e Bairro Tarumã em Campo Grande;

-Asfalto para Rua Presidente Prudente de Moraes em Sonora;

-Pavimentação no Jardim Dourado em Três Lagoas;

-Asfalto para Corumbá, Dourados, Deodápolis e Costa Rica,

-Construção do parque tecnológico em Ponta Porã;

-Ginásio de esportes para Nova Andradina e Itaquirai,

-Ônibus escolares para Eldorado, Antônio João, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina, Naviraí e Coxim;

-Recursos para bombeiros, UFMS e UFGD;

-Atenção do Ministério da Saúde para Vicentina e Maracaju e reforma do hospital em Deodápolis;