Não vai sair de Campo Grande? Confira o que abre e fecha na Capital neste período de Carnaval

Por conta do Carnaval na segunda e terça-feira, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos terão seus horários alterados Os shoppings de Campo Grande vão funcionar, mas com alteração no horário - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por conta das festas carnavalescas na Capital, o horário de funcionamento dos estabelecimentos terão seus horários alterados. Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Nada vai alterar no funcionamento dos supermercados, mercados e hipermercados da cidade. Provavelmente o que vai ter diferença é no horário de atendimentos nos pequenos comércios de bairro, mas segundo o AMAS (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados), o atendimento vai funcionar normalmente nos principais da cidade na segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26).

Bancos

Conforme o SindicarioNet, (Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região), os bancos vão ficar fechados na próxima segunda (24) e terça-feira (25) de carnaval. O atendimento volta na quarta-feira de cinzas (26), a partir das 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento. A dica é fazer o pagamento por meio dos aplicativos móveis.

Procon

O Procon terá atendimento normal até sexta-feira. Permanece fechado durante o feriado, e retoma o atendimento à população na quarta-feira a partir das 13h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em todo estado, atenderá normalmente até sexta-feira. Após isso, acompanhará os dias de feriado e ponto facultativo do carnaval, retomando os atendimentos na quarta-feira a partir das 13h. Em caso de dúvidas o usuário pode entrar em contato com o telefone (67) 3368-0500.

Fácil

As quatro unidades do Fácil na Capital: Fácil Guaicurus, Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Bosque dos Ipês, também atenderão normalmente até sexta-feira, e depois acompanham o ponto facultativo e feriado. Os atendimentos serão retomados às 13h de quarta-feira.

Lojas do Centro

O comércio em Mato Grosso do Sul funcionará dentro normalidade durante na segunda e terça-feira. Com isso, as lojas abrirão normalmente, sem regime especial, pelo menos na segunda-feira (24), conforme reforçou a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em MS).

Shoppings

Shopping Bosque dos Ipês

As lojas e praça de alimentação funcionam normalmente, das 10h às 22h.

Shopping Campo Grande

Na segunda-feira (24) o horário é normal, das 10h até 22h. Já na terça e quarta abre ao meio dia e fecha às 20h. Praça de alimentação e lojas fecham uma hora antes, às 19h.

Norte Sul Plaza

Tanto na terça-feira, quanto na quarta-feira de cinzas, as lojas abrem ao meio dia e fecham às 20h. Já a praça de alimentação abre às 11h e fecha às 21h.