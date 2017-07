Asfalto na Vila União melhorará qualidade de vida dos moradores de Dourados

Mais de 30 famílias estão sendo contempladas. Obra faz parte de pacote de 20 novas frentes de asfalto executadas pelo Governo do Estado.

Dourados (MS) – Os trabalhos de pavimentação asfáltica na Vila União, em Dourados, levarão melhoria da qualidade de vida aos moradores. As obras tiveram início em julho e irão beneficiar diretamente 30 famílias que vivem no local. Os investimentos integram pacote de 20 novas frentes de asfalto que já começaram a serem executadas no município neste ano.

Somente nesse pacote serão investidos R$ 8 milhões entre recursos federais garantidos pelo deputado federal Geraldo Resende com contrapartida e execução do Governo do Estado. No total, os investimentos estaduais feitos nas vias urbanas de Dourados somam R$ 75 milhões.

Na Vila União, a dona-de-casa Aninha Vieira é a moradora mais antiga. Ela conta que o pai foi um dos fundadores do bairro, há 40 anos. “Há anos a gente aguardava a realização do sonho do asfalto. Chegamos a trancar rua e fazer protesto para chamar a atenção do poder público. Graças a Deus, hoje podemos comemorar essa vitória. Estamos muito felizes”, destaca.

O morador Antônio Medeiros lembra como era difícil em dias de chuva. “Não tinha como sair de casa. Era um atoleiro e lamaçal que impedia até mesmo os veículos de transitarem pelo bairro. Agora é vida nova”, aponta.

A moradora Marli Barbosa comemora a melhoria que a obra representa para a qualidade de vida. “Só temos que agradecer o empenho do governador Reinaldo Azambuja e do deputado, os únicos que olharam por nós. Foram anos de espera, mas graças a Deus o asfalto chegou. Valorizou nossa vida e com certeza agora temos orgulho de morar na Vila União”, enfatiza.

“A pavimentação e a drenagem propiciam vida nova, acabando com o barro, a poeira, as enchentes e enxurradas. Além disso, deixa tudo mais limpo, diminuindo a incidência de doenças respiratórias e digestivas, bem como valorizando os imóveis. Quando o asfalto finalmente acontece, ficamos satisfeitos com o fim dos transtornos e dificuldades dos moradores, que enfrentam a poeira, a lama, enxurradas e atoleiros. O asfalto valoriza os imóveis e eleva o padrão de vida das pessoas”, pontua o governador Reinaldo Azambuja.

O deputado Geraldo Resende, que já garantiu mais de 80 frentes de asfalto em Dourados conta como foram as etapas para essa conquista. “Fico feliz em ver que essa luta que iniciamos há alguns anos, finalmente está sendo vitoriosa. O projeto sofreu vários problemas técnicos e burocráticos, que inclusive levaram à perda dos recursos. Mas não desistimos e, mais uma vez, viabilizei a verba em parceria com o governador Reinaldo Azambuja. Agora, já podemos dizer que o sonho está sendo realizado”, afirma.

Outras frentes

Além da Vila União, receberam obras de asfalto nos últimos dias o Jardim Porto Belo, Vila Bela, rua Fernão Luiz Viegas (Jardim João Paulo II), Vila Cachoeirinha, Jardim Morada do Salto, Jardim Carisma, Estrela Hory e Yoshykawa, Canaã I (parte), rua Leônidas Além (parte), bem como o Jardim Canaã IV.

Também vão receber asfalto os bairros: Estrela Pytã (parte), Jardim Maipu (parte), Jardim Maracanã (parte), Jardim Santa Hermínia (parte), Residencial Pantanal (parte), Jardim Leste (parte), Jardim Santa Maria (parte), Chácaras 134 (parte), Jardim Parati (parte) e Jardim Piratininga (parte).

Fotos. Divulgação

Veja Também

Comentários