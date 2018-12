Não renegociaremos acordo do Brexit, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou em seu Twitter que "não vamos renegociar o acordo do Brexit, incluindo a questão do 'backstop'", mecanismo que impediria uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou hoje ao Parlamento que adiou a votação esperada para amanhã na casa sobre o acordo para o divórcio da União Europeia (UE) firmado com Bruxelas, diante da forte possibilidade de uma derrota.

Na rede social, Tusk escreveu ainda que, apesar de não aceitar renegociar o acordo, "estamos prontos para discutir como facilitar a ratificação do Reino Unido", e anunciou que convocou uma reunião do Conselho Europeu para quinta-feira, em que serão discutidos o Artigo 50 e preparações para um cenário sem acordo, "conforme o tempo vai passando".