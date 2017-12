Ações 2017: Infraestrutura dos 79 municípios tem recebido mais de R$ 1,6 bilhão em obras do Governo

Já na área de saneamento, são R$ 793 milhões por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), entre obras concluídas, em andamento e projetos a serem executados - Foto: Chico Ribeiro

Investimentos de mais de R$ 1,6 bilhão vêm sendo feitos pelo Governo do Estado – tanto com recursos próprios quanto em parceria com prefeituras, União e contrapartida a emendas parlamentares – para levar infraestrutura e desenvolvimento aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A gestão municipalista foi reiterada pelo governador Reinaldo Azambuja, em apresentação feita na semana passada à imprensa online sobre o balanço das Ações de Governo em 2017.

“Não há nenhum município de MS hoje que não tenha a presença do Estado, seja em habitação, saneamento, casas, asfalto, drenagem, estradas ou pontes de concreto”, declarou o governador. Em alguns casos, os municípios foram beneficiadas com entregas em todas essas áreas. Em outras, foram atendidas pelo Governo as áreas prioritárias elencadas pelos prefeitos e lideranças.

O maior volume de investimentos foi em rodovias, principalmente, nas não pavimentadas que tiveram mais de 4,6 mil quilômetros recuperados. Foram feitos também diversos trabalhos para recuperação de vias pavimentadas, mesmo no período de crise. Na atual gestão, a construção de cem pontes de concreto representa mais do que o dobro de todas as travessias construídas nos 40 anos da divisão do Estado, lembrou o governador.

São R$ 817 milhões em obras já concluídas e em andamento por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) que incluem de rodovias a infraestrutura urbana – considerando somente empreendimentos lançados na atual gestão, fora os executados pelo Programa Obra Inacabada Zero. Já na área de saneamento, são R$ 793 milhões por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), entre obras concluídas, em andamento e projetos a serem executados.

O resultado dessas obras estruturais tem se refletido diretamente no escoamento da produção e na melhoria da qualidade de vida por todo o Estado. “Procuramos atender indistintamente os 79 municípios e esses recursos investidos estão levando desenvolvimento a todo o Estado”, comentou.

Parceria

A parceria com as administrações municipais tem garantido obras que as prefeituras não teriam condições de executar com recursos próprios. Somente em Campo Grande, foram recuperados R$ 180 milhões que estavam paralisadas. O montante inclui investimentos estaduais como contrapartida a recursos federais, execução da prefeitura e apoio da Câmara de Vereadores. O governo tem auxiliado gestões municipais também com repasse por meio de convênio para o serviço de tapa-buraco, pavimentação de estradas vicinais e nas demais necessidades prioritárias apontadas pelos prefeitos.