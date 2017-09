Não houve progresso suficiente nas negociações do Brexit, diz Tusk

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou nesta terça-feira, após reunião com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, em Londres, que as negociações sobre a saída do país da União Europeia (UE), o Brexit, ainda não tiveram "progresso suficiente" para seguir para a segunda etapa do plano, desejada pelos britânicos.

No entanto, Tusk também disse que está "cautelosamente otimista" que as negociações de divórcio do país do mercado comum possam seguir em frente.

Após o encontro com May, Tusk afirmou que acredita que o Reino Unido abandonou uma "visão fora da realidade" sobre a saída da UE.

O Reino Unido quer começar a discutir o futuro das relações com o bloco, mas as autoridades da UE afirmam que isso não pode ocorrer até que um progresso significativo seja obtido sobre os termos da saída do país. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários