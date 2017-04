'Não houve intimidação', diz Caio Blat ao defender José Mayer

O ator Caio Blat deu uma declaração controversa a respeito do caso de assédio praticado pelo também ator José Mayer. Em entrevista ao site "Glamurama", afirmou: "Não estou sabendo dessa decisão de afastá-lo. Mas não acho certa". José Mayer é uma pessoa que a gente conhece. A declaração que ele deu hoje (ontem, terça-feira, 4) foi brilhante. A forma como ele se colocou foi perfeita. Ele não representa ameaça a ninguém. Fez uma brincadeira fora de tom, e na presença de outras pessoas. Não houve intimidação", disse.

Questionado pelo repórter sobre como reagiria se um caso de assédio como este tivesse ocorrido com sua mulher, Blat disse que ela "passa por isso diversas vezes. Ainda faz parte da nossa cultura. (...) Existe essa tomada de consciência e a mobilização de hoje (terça) foi importante. (...) A campanha foi muito legal, todo mundo se engajando. Existe essa questão de outras gerações".

Blat se referia a uma manifestação de mulheres artistas contra o assédio sexual. A esposa dele, a atriz Maria Ribeiro, publicou postagens demonstrando apoio à campanha #ChegaDeAssédio.

Por meio de sua assessoria, José Mayer divulgou uma carta nesta terça-feira na qual assume que assediou uma figurinista da Globo. "Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas", escreveu.

