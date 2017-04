Não haveria vencedores em conflito entre EUA e Coreia do Norte, diz China

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta sexta-feira que não haveria vencedores, em um eventual conflito armado entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte por causa do programa de armas nucleares e mísseis de Pyongyang. Wang disse a repórteres que todos os lados devem parar de fazer provocações e ameaças em suas palavras e ações e assumir uma postura flexível para a retomada do diálogo.

"Uma vez que uma guerra realmente acontece, o resultado não seria nada além de perdas múltiplas. Ninguém será vencedor", disse o ministro chinês. "Seja quem for, se quer fazer uma guerra ou causar problemas na Península Coreana, precisa assumir a responsabilidade histórica e pagar o preço devido."

Wang disse que a China está disposta a facilitar os esforços dos dois lados para dialogar, da forma que for.

Na avaliação de especialistas chineses, há pouca possibilidade imediata de que as hostilidades tenham uma escalada entre os EUA e a Coreia do Norte. Os analistas dizem, porém, que Pequim deve responder duramente a qualquer novo teste nuclear de Pyongyang.

Diretor do Instituto de Estudos do Nordeste Asiático da Universidade Jilin, Gui Rui afirma que o presidente americano, Donald Trump, tem problemas domésticos que devem impedi-lo de adotar uma ação do tipo, enquanto a Coreia do Norte não parece estar disposta a entrar em uma guerra.

Gui diz que, embora a tensão na Península Coreana seja alta, não é ainda elevada o suficiente a ponto de ela estar em um quadro de guerra iminente. O analista acredita que outro teste nuclear geraria medidas mais duras de Pequim, possivelmente com novas restrições a investimentos de companhias chinesas na Coreia do Norte e um corte no número de turistas chineses autorizados a visitar o país. Fonte: Associated Press.

