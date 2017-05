Não há condições para encontro entre Trump e Kim Jong-Un, diz governo dos EUA

O governo dos Estados Unidos informou que não há condições claras para um possível encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder do regime na Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

O comentário do porta-voz do governo, Sean Spicer, ocorreu após Trump ter afirmado mais cedo em entrevista que ficaria "honrado" em encontrar-se com Jong-Un, caso fosse apropriado.

Spicer declarou que não há ocorrerá nenhum encontro com Jong-Un até que as circunstâncias sejam corretas e "diversas condições estabelecidas". O porta-voz disse que o comportamento do governo norte-coreano deve ser alterado e mostrar "sinais de boa fé". "Claramente, não há condições no momento para isso", disse Spicer.

O porta-voz americano também comentou sobre o convite de Trump para Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, visitar os EUA, alegando que o encontro "é de interesse nacional, por causa da Coreia do Norte".

Questionado sobre quando ocorrerá a votação do novo projeto da reforma da saúde, Spicer disse que o governo quer levar a medida para apreciação nesta semana, mas que Trump não "instituiu um cronograma" para a questão.

O porta-voz também foi questionado sobre a declaração dada mais cedo por Trump de que pretende reestruturar os maiores bancos do país ao alterar a lei Glass-Steagall. Segundo Spicer, o presidente quer que a lei seja "para o século 21".

