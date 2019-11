Não faltam recursos para retirada de óleo no Nordeste, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse não faltar recursos para financiar o trabalho de recolhimento do óleo que tem atingido praias do Nordeste do Brasil. Até agora, foram liberados R$ 100 milhões de um total de R$ 600 milhões.

Sobre um possível ingresso do Brasil na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Guedes disse que "as tentações são muitas". Ele citou a presença marcante do País no mercado mundial de soja, o que não justifica a participação de um cartel.

"O nosso espírito não é esse. Então sentar para conversar é importante. Muito importante são os princípios que norteiam a nação brasileira. O Brasil acredita na democracia, na liberdade de mercado, nos acordos entre países", afirmou, em evento, no Rio, para assinar o aditivo do contrato de cessão onerosa.

De qualquer forma, disse ele, será inevitável o convite de ingresso na Opep quando o Brasil passar de 10º para 5º maior produtor mundial de petróleo.