Não estamos de acordo com a decisão dos EUA sobre Jerusalém, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou há pouco via Twitter o país "não está de acordo" com a decisão do homólogo dos EUA, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

"A França apoia a solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo em paz e segurança, com Jerusalém como a capital de ambos. Focamos no apaziguamento e diálogo", afirmou.

Mais cedo, Trump anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense e disse que vai transferir a embaixada americana no país de Tel-Aviv para lá.