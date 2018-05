'Não está certo' EUA deixarem unilateralmente acordo nuclear com Irã, diz Merkel

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta sexta-feira que "não está certo que se decida abandonar unilateralmente um contrato que foi discutido e que o Conselho de Segurança da ONU aprovou unanimemente", referindo-se à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear internacional com o Irã.

"Isso danifica a confiança na ordem internacional", acrescentou ela, que vê o abandono do pacto por Washington como um motivo "de grande preocupação e lamentação".

Em discurso no Dia Católico, celebrado na cidade alemã de Münster, no Estado da Renânia do Norte-Vesfália, Merkel admitiu concordar "que com o Irã há vários outros motivos de preocupação, como o conflito com Israel, o programa de mísseis balísticos e o papel do Irã na Síria".

Contudo, a chanceler comentou que, se não for criada "uma nova ordem mundial, cada um fará aquilo que quiser e isso é uma notícia ruim para o mundo".