Não discuti exercícios militares com líder da Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta segunda-feira para negar que a decisão de desistir de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul tenha sido fruto da cúpula recente com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. Segundo ele, a iniciativa de acabar com os exercícios é fruto de seu custo elevado.

Trump afirmou que a decisão de acabar com esses exercícios havia sido tomada bem antes da reunião com Kim, por causa do preço, "especialmente já que nós não somos reembolsados por esse custo tremendo".