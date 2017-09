Não declaramos guerra contra Coreia do Norte, diz porta-voz dos EUA

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, negou veementemente nesta segunda-feira que os Estados Unidos tenham declarado guerra contra a Coreia do Norte e atacou a beligerância da retórica de Pyongyang.

Mais cedo, o chanceler norte-coreano, Ri Yong-ho, disse a repórteres em Nova York que o comentário do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o ditador Kim Jong-un "não ficará por aí por muito tempo" foi uma declaração de guerra contra o país.

"Essa sugestão de que os EUA declararam uma guerra é um absurdo", respondeu Sarah Sanders, em coletiva de imprensa na Casa Branca.

A tensão entre EUA e Coreia do Norte tem aumentado nas últimas semanas, à medida que avançam as pesquisas nucleares de Pyongyang e o regime comunista ameaça atacar o território americano de Guam, no Pacífico, e aliados de Washington, como a Coreia do Sul e o Japão.

Os EUA conseguiram aprovar uma nova rodada de sanções contra Pyongyang no âmbito do Conselho de Segurança da ONU e obtiveram êxito na pressão contra a China, aliada do regime de Kim Jong-un. Na semana passada, Pequim restringiu o acesso norte-coreano ao mercado financeiro e ao petróleo chineses.

