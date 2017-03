Nadadora atingida por árvore durante temporal em São Paulo recebe alta

A nadadora Larissa Oliveira, que estava internada desde o dia 8 de março em decorrência de ferimento após queda de árvore em São Paulo, recebeu alta hoje (20) ao meia-dia. Segundo o Hospital Albert Einstein, ela continua em acompanhamento fisioterápico.

Larissa passou por cirurgia depois de ter o carro atingido por uma árvore durante um temporal na capital paulista. Ela teve um corte de 30 centímetros na coxa direita.

Há dois dias, a atleta postou foto e mensagem em uma rede social na qual agradece os apoios recebidos. Larissa caminhava com o apoio de muletas. “Nunca esqueça do mais importante: nada é por acaso! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível”, escreveu, fazendo referência ao espírita Chico Xavier.

Atleta olímpica

Larissa participou da delegação brasileira que foi aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ela completou cinco provas: 100 e 200 m livres, e nos revezamentos 4x100 m medley, e 4x100 m e 4x200 m nado livre.

A atleta também já foi campeã mundial de piscina curta em Doha, em 2014, na prova de 4x50 m medley misto, e é três vezes medalhista pan-americana. Foi prata no 4x200 m livre e bronze no 4x100 m livre e no 4x100 m medley, nos Jogos de Toronto 2015.

