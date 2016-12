Na véspera do natal, lojas do Fort Atacadista ficam abertas por 37 horas

Todas as quatro lojas do Fort Atacadista permanecerão abertas sem interrupção por 37 horas / Divulgação

As quatro lojas do Fort Atacadista localizadas em Campo Grande ficarão abertas por 37 horas na véspera do natal, entre essa sexta-feira (23) e amanhã. Quem quiser fazer as compras para a ceia natalina pode se dirigir até uma das quatro unidades no horário para a ceia natalina até as 19h deste sábado.

A iniciativa, motivada pela direção do Grupo Pereira, é para garantir mais tempo às famílias que costumam preparar a ceia natalina próxima ao natal. É uma oportunidade para que as pessoas também possam comprar seus presentes de fim de ano para dar durante o amigo secreto.

Todas as quatro lojas do Fort Atacadista permanecerão abertas sem interrupção por 37 horas. Elas estão localizadas na avenida Ernesto Geisel, 2.300; avenida Presidente Vargas, 1.336; rua Antônio Bicudo, 112, e rua Cana Verde, 7.857.

Veja Também

Comentários