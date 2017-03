Na UCDB, superintendente do IEL faz raio X do mercado de trabalho para acadêmicos

Realidade do mercado de trabalho, importância do estágio e características inerentes a um bom profissional foram alguns dos temas abordados pelo superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, em palestra proferida na noite desta quarta-feira (15) para os acadêmicos do curso de Administração da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande (MS).

O convite foi feito pela coordenadora do curso, professora-doutora Maria Aparecida Canale Balduino, que organizou a “Aula Magna O Mercado de Trabalho e o Contexto Econômico” para abordar e debater o cenário econômico e o mercado de trabalho na atualidade, temas apontados com grande interesse pelos jovens acadêmicos.

José Fernando do Amaral preparou uma palestra dinâmica em que, sob a ótica das próprias experiências profissionais, sugeriu métodos para que os estudantes encarem a profissão que escolheram. “Também sou graduado em Administração de Empresas e atuei boa parte da minha carreira no mercado financeiro. Participo deste evento com o objetivo muito claro de trazer um alento aos estudantes. Quem entende a importância da combinação do estudo com foco na carreira, dedicação ao estágio, não terá dificuldades para conseguir uma colocação no mercado de trabalho”, disse.

A professora-doutora Maria Aparecida Canale Balduino justificou a escolha dos palestrantes com a competência em abordar a temática proposta. “Fizemos questão de convidar dois palestrantes, para que o assunto seja esmiuçado ao máximo, com total competência. O José Fernando é referência no que se refere a estágio e inserção no mercado de trabalho, enquanto o economista e professor-doutor Michel Constantino aborda o cenário econômico como ninguém. Possibilitar um debate entre os dois especialistas e os alunos é, sem dúvidas, uma oportunidade muito enriquecedora”, declarou.

O estudante Thomas Rei de Oliveira Lima, que tem 22 anos e cursa o 1º semestre de Administração, trabalha há seis anos no departamento pessoal de uma empresa de construção civil, desde que cursava o Ensino Médio, e compreende perfeitamente a importância da dedicação para destacar-se no mercado de trabalho. “Tenho certeza que o debate proposto para essa Aula Magna auxiliará muito os meus colegas de curso, especialmente os mais jovens, que concluíram o Ensino Médio recentemente. Toda experiência é válida”, declarou.

Para os acadêmicos do 7º semestre do curso de Administração, Diega Peixoto Rodrigues e Guilherme de Lima, o assunto abordado na palestra vai ao encontro das necessidades de todos os estudantes. “No mercado de trabalho, a concorrência é muito grande. Precisamos nos manter atualizados a atentos às oportunidades”, pontuou Diega Rodrigues.

