Na Trilha da História: Há 100 anos,o Brasil marcava sua participação na 1ª Guerra Mundial

Em 1917, há exatamente 100 anos, o Brasil abandonou a posição de neutralidade e entrou oficialmente em guerra conta os alemães. Quem vai nos contar mais é o historiador militar Carlos Zarós, autor de um livro sobre o tema. O pesquisador lembra que a guerra chegou por aqui pelo mar.

Zarós conta do estopim que foi o afundamento da embarcação Macau, pelos alemães, para que o Brasil, então, entrasse na guerra, em outubro de 1917. O país contribuiu com 2 mil pessoas, entre militares e médicos, que foram a Europa ajudar no tratamento dos feridos. A Marinha brasileira teve a maior participação, sendo a principal o patrulhamento de submarinos. Na época, as mortes se deram muito mais pela gripe espanhola, que matou milhares de pessoas, mais, talvez, do que a própria guerra. Zarós lembra que a gripe espanhola já tinha chegado às Américas à época. Mas foi na Europa que se deu o morticínio pela contaminação de gripe espanhola.

E foi assim que o Brasil se inseriu em um cenário internacional que não vislumbrava antes.

Essa é versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista, na íntegra, com o historiador Carlos Zarós, músicas brasileiras de pop rock com letras sobre guerras. Para ouvir, acesse radiosebc.com.br/natrilhadahistoria. Se você tiver alguma sugestão de tema para o programa, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br.