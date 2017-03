Na Tribuna da Casa das Leis, presidente do IDE destaca importância da mobilização social

A sessão ordinária desta quinta-feira (2) contou com a participação do presidente do IDE (Instituto de Desenvolvimento Evangélico), Manoel Antônio de Andrade Barbosa Nogueira, que fez uso da Tribuna para debater sobre o Projeto Pet-Mania, que atua na área social, econômica e ambiental atribuindo valor à garrafa pet.

Segundo Manoel, o instituto realiza trabalho social em Campo Grande há 17 anos. “A gente vem avançando ao longo dos anos, com pessoas que estão no dia a dia trabalhando na comunidade, ajudando no combate à dengue, situação, chamando a atenção, conseguindo mobilizar e sensibilizar a comunidade por meio de um trabalho efetivo de coleta de lixo. Queremos chamar a atenção da mídia para o grande potencial da mobilização social”, afirmou.

A convite do vereador Odilon de Oliveira, o presidente do IDE explicou em Plenário como funciona o projeto, que baseia-se no princípio de atribuir valor à garrafa pet. “Fazemos a troca da pet por uma moeda local que criamos chamada Ideal. Com essa moeda local as pessoas podem comprar produtos nos parceiros locais, comprando pão, verduras e até ração para os cachorros em comércios locais da própria comunidade”, destacou.

