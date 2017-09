Na Semana Estadual Idoso governador Reinaldo Azambuja apresenta projeto para criação do Fundo Estadual da Pessoa Idosa

Este ano, a melhor idade em Mato Grosso do Sul tem mais um motivo para comemorar: A criação do Fundo Estadual da Pessoa Idosa, que será destinado a financiar programas e ações relativos para os idosos.

Nesta terça-feira, o governador Reinaldo Azambuja encaminhou o projeto de criação para a Assembleia Legislativa. Reinaldo explicou que a previsão orçamentária para o Fundo é hoje de R$ 4 milhões, porém esse valor pode aumentar.

No evento o governador também fez o lançamento dos jogos da Melhor Idade. Entre as modalidades disputadas estarão natação, voleibol adaptado, tênis de mesa, jogos de mesa e dança de salão.

Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2015) do IBGE, Mato Grosso do Sul conta com 355 mil pessoas com mais de 60 anos, sendo 171 mil homens e 184 mil mulheres.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários