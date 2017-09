Na Semana do Idoso, Executivo sanciona Lei que promove melhor atendimento

Na Semana do Idoso, foi sancionada e publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nessa segunda-feira (25) a Lei n° 5.870/17, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, que institui no âmbito do município de Campo Grande o Programa “Cuidador de Idosos”.

De acordo com a nova Lei, os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Educação, da Fundação Social do Trabalho e de entidades da sociedade civil dedicadas ao tema, ficam autorizados a constituir grupos de trabalhos com a finalidade de estabelecer os parâmetros básicos do Programa “Cuidador de Idosos”, os conteúdos curriculares mínimos do curso de capacitação para Cuidadores de Idosos e acompanhar a efetiva implementação do Programa.

O objetivo do Programa “Cuidador de Idosos” é promover, capacitar e realçar a figura do cuidador de pessoas idosas, além de estimular à prática dessa atividade e fornecer respectivo treinamento e proporcionar o melhor atendimento ao idoso.

Segundo o autor do Projeto, "Esta lei visa oferecer treinamento e formação para os cuidadores de idosos, a fim de que adentrem ao mercado de trabalho e exerçam a profissão com técnica e prática”, explicou Prof. João Rocha.

De acordo com Prof. João Rocha, a Lei é fundamental para a terceira idade que vem demonstrando a necessidade de novas políticas públicas para a melhoria no atendimento dos idosos em Campo Grande, "Vale ressaltar a importância de uma lei com esta, na Semana do Idoso estamos trabalhando na promoção de novas políticas públicas e, esta Lei vem para somar e promover um melhor atendimento à terceira idade”, garantiu Prof. João Rocha.

