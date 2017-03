Na semana das mulheres, Defensoria realiza workshop com representante da ONU para todo o Estado

Em comemoração o dia Internacional das Mulheres – 8 de março – e com o objetivo de promover a igualdade entre os gêneros, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) e da Escola Superior (ESDP/MS), realiza o workshop ‘Por uma escola mais democrática – pensando masculinidades e feminilidades’.

O evento será realizado amanhã (10), no auditório da Escola Superior e terá transmissão ao vivo pelo YouTube, além de espaços disponibilizados para a participação do público em comarcas do interior do Estado.

De acordo com a coordenadora do Nudem, Edmeiry Silara Broch Festi, o objetivo é promover o debate entre diretores, coordenadores pedagógicos, professores das entidades de ensino municipais, estaduais e particulares de Mato Grosso do Sul, além de outros atores sociais envolvidos com a política de educação.

“Queremos que os docentes discutam sobre questões de igualdade de direitos entre meninos e meninas, incentivando a mudança de hábitos e buscando estratégias nas atividades de rotina dos educadores e educandos”.

Relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em janeiro, destacou que a violência escolar é impulsionada por dinâmicas de poder desiguais, que muitas vezes são reforçadas por normas e estereótipos de gênero, orientação sexual e demais fatores que contribuem para a marginalização – como pobreza, identidade étnica ou idioma.

Segundo pesquisa recente da Agência É Nois, realizada no âmbito escolar, 77% das meninas acreditam que o machismo impacta seu desenvolvimento, 94% já sofreram algum tipo de assédio sexual verbal por um homem e 90% já deixaram de fazer alguma coisa com medo da violência.

A coordenadora explicou que as palestras são propostas da audiência pública sobre a desconstrução da cultura do estupro realizada pelo Nudem no ano passado e de reuniões da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege).

São parceiros do evento, a Subsecretaria de Política para Mulheres (SPPM); a Secretaria de Educação, ambas do Estado; a Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande (SAMU); e as Secretarias de Educação dos municípios que disponibilizarão espaços para a transmissão das palestras.

Programação

Para a programação, a Instituição traz a assessora da ONU Mulheres e especialista em gênero, educação e masculinidades, Vanessa do Nascimento Fonseca, para abordar ‘o papel dos homens na prevenção da violência nas escolas’. A palestrante faz doutorado em Psicologia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e é mestre em psicossociologia de comunidades pelo Programa Interdisciplinar de Comunidades e Ecologia Social EICOS (2004).

O evento também contará com a palestra do professor doutor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Tiago Duque, sobre ‘diferenças, identidades e educação’; e da defensora pública do Nudem Thaís Dominato Silva Teixeira, que dissertará ‘os porquês de ainda precisarmos discutir violência doméstica’.

Serviço

A participação é gratuita. A Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul fica na Rua Raul Pires Barbosa, 1519, Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O evento terá inicio às 13h30 e segue até 16h30.

