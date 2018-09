Na semana da Juventude, jovens têm oportunidade de aprender sobre frutos do cerrado

WhatsApp Image 2018-09-24 at 11.12.10

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude e do Conselho Municipal da Juventude, promoveu nesta manhã (24), na Biblioteca do Horto Florestal, a 4ª edição do Programa “Sabores do Cerrado e Pantanal”. O evento faz parte da Semana Municipal de Juventude e do Projeto Diálogos, que realiza rodas de debates e palestras abordando a temática do Meio Ambiente.

As atividades foram realizadas em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Biblioteca Pública Municipal. Na ocasião, o professor Doutor Paulo Robson, que é biólogo e docente da UFMS, apresentou aos jovens os frutos, sementes e a culinária do cerrado brasileiro.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude e presidente do Conselho Municipal da Juventude, Maicon Nogueira, o evento, além de mostrar a importância do conhecimento em frutos do Cerrado, também apresenta novas formas de empreender.

“Além de conhecer e degustar, o jovem tem a oportunidade de ver novos produtos para empreender de maneira sustentável e sempre respeitando o meio ambiente”, destaca Maicon Nogueira.

A Semana Municipal da Juventude teve início no último dia 20 e acontece até o dia 30 deste mês, com várias atividades, palestras, ações e campanhas.

Confira a programação:

25 de setembro

– 8h Ação de Valorização da juventude mirim – Instituto Mirim

– 8h Campanha Vacinação com Jovens – Praça Ary Coelho

27 de setembro

– 8h Projeto Escola Segura com a Guarda Amiga – E.E Joaquim Murtinho

– 14h Visitas Tecnicas Incubadoras Municipais – Jd. Santa Emilia

28 de setembro

– 19h Sarau da Juventude – Teatro de Arena do Horto

29 de setembro

– 9h Turismo em Campo Grande – Parque do Prosa

– 13h “Sai da Pedra, Vem Pra Rocha” – Instituto SEMEAR

30 de setembro

– 8h Torneio-Amistoso de Futebol Feminino – Belmar Fidalgo

Para saber mais sobre todas as ações da Subsecretaria de Políticas para Juventude, basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da unidade, que está localizada na Rua 15 de Novembro, nº 532 – Centro, Campo Grande/MS.