Na segunda reunião do ano, Codecon aprova dois novos projetos que vão gerar 20 empregos diretos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – Codecon realizou na manhã desta terça-feira (18) sua reunião extraordinária de número170. Na ocasião, dois novos projetos foram aprovados, com promessas de investimentos na ordem de R$ 4,7 milhões, criando 20 empregos diretos. Com a presença de 8 conselheiros, a reunião de hoje foi presidida pela secretária adjunta da Sedesc, Mara Bethânia Gurgel.

Essa foi a segunda reunião do Codecon em 2020; o valor de investimentos previstos nos processos aprovados nas duas reuniões chega a R$ 11,443 milhões, com promessa de criação de 61 novos empregos.

“A retomada do crescimento econômico no país nos últimos meses tem reflexos também em Campo Grande, onde as empresas continuam buscando caminhos para novos investimentos, ampliando negócios e trazendo para o Município expectativas crescentes de fortalecimento da economia”, afirma o titular da Sedesc, Herbert Assunção.

Projetos

As duas empresas que tiveram seus pedidos aprovados na reunião de hoje, do Codecon, e receberão os benefícios solicitados são as seguintes:

• Controller Informática Ltda. – comércio varejista, instalação e desenvolvimento de softwares, locação de equipamentos de informática;

• Estrela Motel Ltda – Hotel, motel e pousada.