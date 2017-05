Palestra do Maio Amarelo alerta sobre atitudes no trânsito na Sedhast

Campo Grande (MS) – Com o intuito de levar informações que possam ajudar a pensar uma nova conduta no trânsito, o gestor de educação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Ivar Custódio da Silva, ministrou palestra nesta quarta-feira (10.5), aos servidores da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). A atividade faz parte do calendário de ações do maio amarelo.

O secretário adjunto da Sedhast, Adriano Chadid, destacou, em sua fala de abertura, o quão importante são as atitudes positivas no trânsito. “Sempre vemos notícias de acidentes e o quanto eles são prejudiciais. Que as informações aqui repassadas possam ser realmente colocadas em prática por nós, e assim ajudem a diminuir a violência no trânsito”, pontuou.

Maio amarelo

Com o objetivo de chamar a atenção para a segurança no trânsito, durante todo o mês de maio acontece a campanha Maio Amarelo. Utilizando um fitilho amarelo como símbolo, o movimento internacional quer mobilizar a sociedade e conscientizar o público para tornar o trânsito mais seguro e diminuir os acidentes.

O maio amarelo não é apenas uma campanha, mas sim uma ação, onde toda a sociedade está convidada a participar de debates sobre trânsito e como torná-lo mais seguro. A cor amarela foi escolhida por simbolizar atenção, em referência à sinalização de advertência no trânsito. Já o mês foi escolhido por ter uma ligação com a história de segurança no trânsito, uma vez que foi em maio de 2011 que a ONU decretou a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira

Veja Também

Comentários