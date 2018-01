Na região Norte de Campo Grande, ampliação de serviços do Detran atende pedido da comunidade

Desde 20 de dezembro de 2017, quando foi ampliado o atendimento no Detran do Fácil, até 20 de janeiro de 2018, foram 354 CNHs emitidas pelo departamento de trânsito - Foto: Chico Ribeiro

Quem procura os serviços do Detran no Fácil do Shopping Bosque dos Ipês, região Norte de Campo Grande, consegue renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tirar segunda via do documento e trocar a carteira provisória pela definitiva. Também é possível agendar o serviço de vistoria em veículos leves e fazer serviços de licenciamento, transferência e segunda via do CLRV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).

Os serviços beneficiam diretamente moradores de grandes bairros, como Coronel Antonino, Mata do Jacinto e Nova Lima, e atende pedido da própria comunidade. Quem explica é a gerente regional do Detran-MS na Capital, Ana Cassano. “Quando teve início, o atendimento do Detran só tinha serviços de veículos. A população ia muito na unidade perguntar sobre os serviços de CNH e quando o atual presidente assumiu atendemos essa demanda, mudando o espaço e colocando sala para médicos e capturas de imagens”.

Desde 20 de dezembro de 2017, quando foi ampliado o atendimento no Detran do Fácil, até 20 de janeiro de 2018, foram 354 CNHs emitidas pelo departamento de trânsito. Depois de consolidado o serviço, a estimativa do Detran-MS é que sejam realizadas, aproximadamente, 1,3 mil emissões de CNH por mês, já que, conforme o Shopping Bosque dos Ipês, cerca de 450 mil pessoas frequentam o local em 30 dias.

Vistoria Veícular

Para a vistoria veicular, outro novo serviço ofertado no Fácil do Shopping Bosque dos Ipês, a expectativa é de que sejam vistoriados entre 10 a 12 veículos por dia. A vistoria, somente de veículos leves, funcionará através de agendamento feito por meio do número de telefone da Central de Atendimento do Detran-MS: (67) 3368-0500, disponível das 07h30 às 13h30. O agendamento é válido somente para as vistorias do Bosque dos Ipês.

Além de favorecer os moradores da região Norte de Campo Grande, ampliação dos serviços na Agência do Shopping Bosque dos Ipês beneficia toda a população da cidade, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka. “Tendo em vista o conforto, a segurança e a funcionalidade, acreditamos que a Agência do Detran-MS se consolida, definitivamente, a partir do momento em que oferece os serviços de emissão de CNH e vistoria veicular, facilitando assim, o atendimento dos cidadãos”, frisou.

Confira os serviços que serão ofertados na Agência do Detran – Fácil do Shopping Bosque dos Ipês:

CNH

– Troca da CNH provisória pela CNH definitiva;

– Renovação de CNH sem atividade remunerada (para uso particular);

– Segunda via de CNH;

– Registro de CNH de outra UF.

O prazo de entrega da CNH será de até 24 horas após a finalização do procedimento.

VEÍCULOS

– Licenciamento;

– Transferência de veículos de propriedade e UF;

– 2ª via do CRLV;

– Alienação/desalienação;

– Vistoria de veículos leves.

EXPEDIENTE

– Alegação de venda/exclusão;

– Bloqueio/desbloqueio de licenciamento;

– Protocolo de defesas (recursos de infrações e processos administrativos);

– Entrega e apreensão de CNH cassada/suspensa;

– Identificação de condutor infrator (infrações de competência do Detran-MS);

– Emissão de certidão positiva/negativa de propriedade de veículos e outras;

– Protocolo de correspondências diversas.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo/Chico Ribeiro