Na Maré, PM prende dois suspeitos por tráfico de drogas e recupera carga roubada

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM) anunciou nesta tarde que dois suspeitos de ligação com organizações criminosas foram presos no Conjunto Esperança, uma das comunidades do Complexo da Maré. Com eles, foram encontradas drogas, um rádio e outros materiais que serão periciados. Os policiais também recuperaram uma carga roubada de computadores. Mais cedo, a PM já havia anunciado outras três prisões e a apreensão de uma granada e drogas na comunidade.

Confrontos entre PM e criminosos no Complexo da Maré levaram ao fechamento nesta tarde de três das principais vias do Rio de Janeiro: a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil. As interdições já foram encerradas.

O Complexo da Maré reúne 17 comunidades onde moram cerca de 130 mil pessoas. De acordo com a PM, as operações realizadas hoje se limitavam ao Conjunto Esperança e ao Timbau.

No entanto, no início da tarde, membros do 22º Batalhão foram chamados para atender a denúncias recebidas pelo telefone 190, nas quais se dizia que traficantes da comunidade Nova Holanda teriam sequestrado PMs. Ao chegar ao local, houve troca de tiros com criminosos, e os possíveis sequestrados não foram localizados. "É preciso esclarecer que não havia operação em curso no Nova Holanda. Os policiais atuavam somente nas comunidades do Timbau e Conjunto Esperança", reiterou a PM em nota.

O fechamento das três vias ocorreu após os confrontos no Nova Holanda, e o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro declarou estágio de atenção na cidade às 16h. A volta ao estágio de normalidade foi anunciada às 18h05.

Após o tiroteio, o Corpo de Bombeiros socorreu um adolescente ferido. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, mas não resistiu e morreu. Sua identidade ainda não foi revelada.