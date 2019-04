Na marcha dos prefeitos, Reinaldo Azambuja reforça necessidade da reforma da previdência

Campo Grande (MS) – Ao participar da marcha de prefeitos em Brasília (DF), o governador Reinaldo Azambuja defendeu nesta quarta-feira (10) uma melhor distribuição de renda no Brasil para que demandas da população sejam atendidas pelo poder público. Ele voltou a legitimar a reforma da previdência como ponto de partida para destravar a economia do País.

“Pagamos no Brasil um déficit previdenciário que acaba drenando parte da riqueza do povo brasileiro. Precisamos mudar essa equação, pois se não tivermos um rateio melhor nas finanças dificilmente vamos atender às demandas da população”, discursou o governador.

Reinaldo Azambuja defendeu a mobilização de prefeitos para que deputados e senadores aprovem a proposta do governo federal, que já tramita no Congresso. Ele disse que a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro está disposta a debater possíveis propostas de emendas ao projeto e que a reforma deve ser feita “para o bem do País”, “independente de direita ou esquerda”.

O governador acredita ainda que esse é o primeiro passo para destravar outras reformas importantes no País, como a tributária. Para ele, estados e municípios só terão êxito na discussão de demais pautas consideradas desenvolvimentistas num segundo momento. Entre as citadas estão a cessão onerosa do pré-sal e a remodelação da Lei Kandir.

Também participaram da solenidade o secretário Especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos do Estado no DF, Pedro Chaves, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica do MS, Eduardo Riedel.

Marcha de prefeitos

Organizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o XXII Marcha a Brasília em defesa dos Município reuniu milhares de prefeitos e pelo menos 20 governadores na Capital Federal.

