Na Indonésia, 87 presos seguem foragidos após fuga em massa

Autoridades da Indonésia confirmaram nesta sexta-feira, 30, que 87 prisioneiros que participaram de uma fuga em massa na província de Aceh, na ilha de Sumatra, continuam foragidos. Dos 113 detentos que escaparam, 26 foram recapturados.

"113 prisioneiros escaparam, até agora nós pegamos 26 prisioneiros e continuamos procurando os outros 87 ", disse o chefe do Polícia de Aceh, o Inspetor Geral, Rio Djambak.

O grupo conseguiu escapar na quinta-feira, 29, da penitenciária de Lambaro, depois de render um guarda durante um momento de oração. Na ocasião, todos os 720 presos do local deixaram suas celas para participar das preces.

Os presos atearam fogo e quebraram janelas do centro de detenção durante o motim. De acordo com as autoridades, a segurança no local foi reforçada e a situação foi normalizada no início da manhã desta sexta-feira.

O chefe da polícia declarou esperar que os prisioneiros foragidos se rendam em menos de três dias para evitar a adoção de medidas mais severas. Ele também pediu ajuda aos parentes dos detentos para que estes retornem à prisão. Também este ano, a penitenciária de Lambaro foi alvo de outro motim, quando os presos incendiaram um dos prédios do centro de detenção. (Com agências internacionais)