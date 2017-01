Na hora da imigração, ajuda profissional é fundamental

O número de migrantes internacionais,ou seja, de pessoas que vivem em um país diferente de onde nasceram, alcançou os 244 milhões em 2015, segundo o último levantamento da ONU (Organização das Nações Unidas). A cada ano que passa, mais pessoas cruzam as diversas fronteiras atrás de melhores condições de vida. Porém, antes de imigrar legalmente para um país, é preciso concluir várias etapas, a iniciar pela solicitação do visto.

Esse é um processo em que se deve ter um certo cuidado, uma vez que as leis de imigração, geralmente, são complexas e exigem os documentos corretos para cada tipo de solicitação, seja para ir estudar ou trabalhar. Para morar na Austrália, por exemplo, existem especificidades que podem determinar o sucesso ou fracasso da empreitada.

A imigração é um passo importante na vida de uma pessoa, por isso é fundamental buscar ajuda profissional para não correr o risco de ter o visto negado. “É importante buscar um agente habilitado nesse processo e registrado, que possa dar ao cliente orientações corretas a respeito dos programas de imigração internacional e representá-lo legalmente durante o trâmite” afirma MaCson Queiroz J.P , diretor da M.Quality, empresa especializada em Assessoria em Imigração e Negócios para a Austrália.

Um consultor de imigração pode avaliar o perfil do candidato e sugerir um ou mais programas que se adequem a ele e acompanhá-lo em todas as etapas da solicitação do visto, aumentando, assim, as chances de conseguí-lo. Obter ajuda profissional também torna a imigração mais rápida, já que além de o profissional escolher o melhor visto para cada caso, ele também cuida de todo o processo documental. Esses são fatores são essenciais para garantir segurança, satisfação e o melhor custo-benefício.

“É importante procurar alguém de confiança e que domine o assunto. Caso a intenção seja obter o visto para a Austrália, por exemplo, deve-se buscar um consultor fluente em inglês, que esteja a par dos costumes do país e conheça as regras locais e leis de imigração para a Austrália”, aconselha MaCson.

Com as devidas orientações, o imigrante terá uma experiência mais proveitosa, pois irá conhecer melhor a cultura e a legislação de determinada nação e terá menos preocupações e mais confiança em suas escolhas. Com um profissional para cuidar da solicitação do visto, o futuro imigrante ganha tempo para se dedicar a outras questões importantes de planejamento do processo.

Para descobrir suas chances de imigração para a Austrália, a M.Quality disponibiliza em seu site o “1º. Passo Gratuito”, serviço que oferece uma orientação básica para avaliar se o candidato é realmente elegível para uma das categorias de vistos australianos. Ao preencher o formulário no site, e sendo elegível a uma das categorias, ele recebe um convite para assistir gratuitamente ao vídeo “Elegibilidade e Agora?”, no qual serão apresentados o escopo do trabalho da M.Quality e as demais orientações e esclarecimentos sobre o processo para morar e trabalhar na Austrália.

