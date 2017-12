Na Espanha, juiz deixa em liberdade 6 lideranças separatistas da Catalunha

Um juiz deixou em liberdade sob fiança nesta segunda-feira seis ex-conselheiros da Catalunha, mas manteve na prisão dois ativistas favoráveis à secessão e dois membros importantes do governo da região do nordeste da Espanha.

O Executivo catalão foi dissolvido pelas autoridades centrais em Madri há um mês, após uma declaração de independência sem precedentes. O vice-presidente deposto da Catalunha, Oriol Junqueras, o ex-conselheiro de Interior, Joaquim Forn, e os líderes de dois coletivos pela independência de base seguirão na prisão, decidiu o magistrado Pablo Llarena, do Tribunal Supremo.

Em comunicado do tribunal, Llarena disse que ainda é preciso ver se o compromisso dis dirigentes de acatar a lei espanhola e renunciar à independência unilateral da Catalunha é "veraz e real".

Os outros seis políticos catalães presos em novembro acusados de rebelião, entre outros delitos, terão de pagar uma fiança de 100 mil euros (US$ 118 mil) para sair da cadeia.

Na Bélgica, o também deposto presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e outros quatro líderes separatistas comparecerão de novo nesta segunda-feira a um tribunal em Bruxelas para se analisar um pedido de extradição deles para a Espanha.

Puigdemont quer encabeçar seu partido nas eleições regionais de 21 de dezembro, convocadas pelo governo do premiê Mariano Rajoy em uma tentativa de encontrar uma solução democrática para a pior crise institucional do país em quase quatro décadas. Independentemente da decisão tomada nesta segunda-feira, poderão ser apresentadas até duas apelações e a decisão definitiva poderia sair após a votação catalã. Fonte: Associated Press.