Na Coreia do Sul, partidos de oposição ameaçam impeachment contra líder interino

Os principais partidos da oposição da Coreia do Sul ameaçaram, nesta segunda-feira, dar início a outro processo de impeachment no país, dessa vez contra o líder interino do país, o primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn.

A ameaça ocorre após ele se recusar a autorizar uma investigação especial sobre o escândalo de corrupção que derrubou a presidente Park Geun-hye, que está afastada do cargo para ser julgada em processo de impeachment.

Se bem-sucedido, o impeachment do primeiro-ministro traria mais turbulência a um ambiente político já tumultuado e colocaria outro líder interino no comando do governo, enquanto o Tribunal Constitucional decidiria o destino de ambos, Hwang e Park, esta já sendo julgada.

Na segunda-feira, Hwang recusou um pedido da equipe de investigação para alargar o prazo de investigação, que vai até terça-feira. Um porta-voz de Hwang disse que a equipe liderada por Park Young-soo já denunciou os principais responsáveis no escândalo e que os promotores públicos podem olhar para outras áreas.

Os promotores dizem que a presidente Park permitiu que sua amiga confidente se intrometesse nos negócios do governo, e que as duas trabalharam juntas para extorquir empresas. Os três principais partidos liberais de oposição encabeçaram o processo de impeachment e prometem agora estendê-lo a Hwang.

Sua decisão de recusar o pedido da equipe de investigação mostra que ele está tentando "se tornar o escudo do Park para protegê-la e proteger seus aliados", disse Choo Mi-ae, líder do Partido Democrático. Fonte: Associated Press.

