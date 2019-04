Na contramão da crise, MS fica entre os Estados com investimentos em 2019

Matéria do Valor Econômico destaca que só metade dos estados conseguiu investir no começo do ano

Campo Grande (MS) – Mesmo após enfrentar a maior crise da história, o Governo de Mato Grosso do Sul manteve, além do pagamento dos salários em dia, investimentos em áreas prioritárias.

Levantamento do Tesouro Nacional divulgado nesta terça-feira (23.4) pelo Valor Econômico mostra que apenas metade dos estados conseguiu realizar investimentos nos primeiros dois meses de 2019.

Entre os investimentos do governo Reinaldo Azambuja neste ano estão as obras do programa Juntos por Campo Grande que, em sua segunda etapa, está investindo R$ 169 milhões em parceria com a prefeitura. Entre as obras emblemáticas já iniciadas está o recapeamento da avenida Bandeirantes, uma das mais importantes da Capital.

Os investimentos só foram possíveis porque o Governo tomou medidas difíceis e até impopulares como as reformas fiscal e previdenciária, a criação de um teto de gastos para os Poderes e a redução drástica do número de secretarias, tornando o MS o Estado com a menor estrutura administrativa do País.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

