Na Casa de Leis, Marquinhos Trad destaca crescimento do PIB e atendimento as sete regiões urbanas da cidade

O prefeito Marquinhos Trad participou na manhã desta segunda-feira (3) da sessão solene de abertura da 4ª Sessão Legislativa, da 10ª Legislatura da Câmara de Campo Grande. Na mensagem ao Poder Legislativo, o prefeito destacou o saldo positivo dos últimos anos quando a atual gestão municipal conseguiu vencer desafios importantes, o que resultou no crescimento expressivo do Produto Interno Bruto (PIB) que, de R$ 27 bilhões em 2017, fechou o ano de 2019 atingindo R$ 31 bilhões.

“Com parcimônia, paciência e gestão de qualidade, estamos vencendo desafios importantes, conseguindo agregar nos dois últimos anos mais de R$ 4 bilhões ao nosso PIB. Somos a maior cidade do Estado, com quase 1 milhão de habitantes, representando 35% da economia de Mato Grosso do Sul. No relatório que hoje entregamos ao legislativo, com muito orgulho, podemos mostrar números e fatos que demonstram nosso avanço, nossas obras e realizações”, declarou o chefe do Executivo Municipal de Campo Grande.

Marquinhos destacou alguns resultados obtidos nos três últimos anos, cujas ações permitiram um ambiente de paz institucional entre os poderes, dando segurança à população. “Mostramos ao Brasil que aqui temos consciência do valor do futuro, principalmente cuidando das próximas gerações”, disse.

O prefeito destacou o cumprimento de quase todas as metas do plano de governo, antes de concluir três anos de gestão.

União de todos

Em seu discurso de abertura, Marquinhos reafirmou a importância do trabalho coletivo onde, cada segmento da sociedade tem participação nos resultados das obras e projetos da Prefeitura. “Não se trata, absolutamente, de obras e trabalhos exclusivos do prefeito Marquinhos Trad e sim, da luta e do esforço de toda a população, aqui representada pelos nossos nobres parlamentares, por entidades de classe, pela imprensa e pelo funcionalismo público e representantes da iniciativa privada”.

O prefeito destacou o trabalho do legislativo municipal e falou da seriedade do mesmo. “Os projetos aqui propostos são avaliados, discutidos e criticados, sem que haja prepotência, personalismo e imposição. Acreditamos na democracia e que a melhor forma de gestão tema premissa da transparência e da obediência às leis. Por isso, nos últimos três anos, nunca enfrentamos escândalos de corrupção, algo que se tornou corriqueiro no noticiário nacional. Temos chamado a atenção para este fato – sabendo que apenas se trata de uma obrigação de todo gestor – para mostrar que trabalhar honestamente, primando pela honradez, é possível e preserva a boa imagem de todos, mostrando que somos um povo íntegro, trabalhador e solidário”.

Marquinhos Trad falou de sua missão à frente da administração da cidade. “Nós poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre nossas obras de infraestrutura viária, mostrando que estamos avançando na questão da melhoria da mobilidade urbana, que estamos investindo maciçamente nas áreas da saúde e educação, que estamos melhorando a qualidade dos nossos servidores, que estamos atendendo os bairros e a área central de maneira abrangente, mas digo francamente que nada disso seria importante se não colocássemos em primeiro lugar as pessoas”.

O prefeito afirmou que o propósito da atual gestão municipal não é mostrar cimento, asfalto ou máquinas operando, mas sim valorizar o ser humano, garantindo assim a qualidade de vida das famílias campo-grandenses.

Toda a cidade

Em sua mensagem, Marquinhos falou do planejamento estratégico e das políticas públicas em prol de Campo Grande, que buscam um círculo completo da cidade onde tudo se complementa para que o campo-grandense tenha orgulho do lugar onde mora e vive .

O prefeito afirmou que o planejamento da prefeitura é voltado para a cidade como um todo. “Em nosso planejamento os bairros, os distritos e a zona rural têm o mesmo valor do que o centro da cidade. O que estamos fazendo no centro, estamos também fazendo nos bairros e nas demais localidades. A cidade é interligada por ramificações complementares. Não existem as partes. Existe o todo”.

O prefeito encerrou a mensagem destacando a concretização da primeira etapa da Revitalização do Centro, o Reviva Campo Grande. Financiado pelo BID, ao custo de R$ 57 milhões, a gestão municipal conseguiu antecipar a finalização das obras em praticamente seis meses.

“Enfrentamos críticas e incompreensões, mas com paciência, humildade e sabedoria, vencemos todos os obstáculos. Conseguimos cravar no centro de nossa capital, uma reforma estruturante que redefinirá os conceitos urbanos de nossa cidade. Tanto é assim que hoje muitos bairros reivindicam seu próprio ‘Reviva”, com itens da mesma estrutura de serviços”, ponderou o chefe do Executivo Municipal.

Ao afirmar que a obra de revitalização do centro simboliza uma era de mudanças substantivas em Campo Grande, Marquinhos enalteceu a participação de todos até que essa primeira etapa fosse concluída e entregue à população no final do ano passado.

“Todos que participamos desse processo seremos lembrados nos próximos séculos como pioneiros das mudanças modernas exigidas para viver numa cidade sustentável, com os conceitos de planejamento estratégico. Sei que ainda há muito trabalho a ser feito e desafios a serem vencidos, mas é nítido que Campo Grande está mais forte e próspera. Com as bênçãos de Deus e o apoio da população, avançaremos ainda mais”, concluiu.